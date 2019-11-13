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Жуниньо: у «Манчестер Юнайтед» приоритетное право выкупа Депая

Жуниньо: у «Манчестер Юнайтед» приоритетное право выкупа Депая
Футбол / Англия 0

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что «Манчестер Юнайтед» имеет приоритетное право выкупа нападающего французского клуба Мемфиса Депая.

«В том случае, если несколько клубов встанут в очередь, чтобы купить Мемфиса, «Манчестер Юнайтед» имеет приоритетное право выкупа. Но пока никаких предложений не поступало. Сейчас он действительно счастлив в «Лионе». Скоро мы начнём обсуждение нового контракта. Мемфис заслуживает капитанской повязки в клубе, он считается лидером в раздевалке. Но только Руди Гарсия решает, кто будет капитаном клуба», — приводит слова Жуниньо Goal со ссылкой на передачу OL Night System.

Мемфис Депай перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила более € 20 млн с учётом всевозможных бонусов.

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