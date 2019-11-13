Жуниньо: у «Манчестер Юнайтед» приоритетное право выкупа Депая

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что «Манчестер Юнайтед» имеет приоритетное право выкупа нападающего французского клуба Мемфиса Депая.
«В том случае, если несколько клубов встанут в очередь, чтобы купить Мемфиса, «Манчестер Юнайтед» имеет приоритетное право выкупа. Но пока никаких предложений не поступало. Сейчас он действительно счастлив в «Лионе». Скоро мы начнём обсуждение нового контракта. Мемфис заслуживает капитанской повязки в клубе, он считается лидером в раздевалке. Но только Руди Гарсия решает, кто будет капитаном клуба», — приводит слова Жуниньо Goal со ссылкой на передачу OL Night System.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила более € 20 млн с учётом всевозможных бонусов.
- 13 ноября 2019
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:21
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:19
-
08:32
-
08:30
-
07:27
-
05:20
-
04:56
-
04:30
-
01:51
-
01:29
-
00:52
-
00:39
-
00:24
-
00:19
-
00:03
- 12 ноября 2019
-
23:42
-
23:27
-
23:12
-
22:57
-
22:57