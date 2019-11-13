Экс-игрок «Ротора»: Веретенников из сборной позвонил: «Ты где?» — «В тюрьме»

Бывший игрок «Ротора» Денис Зубко рассказал, чем ему запомнился экс-владелец клуба Владимир Горюнов.



«Вывозил команду в детские дома. И однажды в тюрьму. Провели, показали, как содержатся заключённые, потом была встреча в зале часа на полтора с неравнодушными вопросами. Возле помещения для особо провинившихся Горюнов сказал начальнику тюрьмы: «Завтра у нас матч, если выиграем, переведёшь их в обычные камеры?». Согласился. Мы выиграли, но как там в тюрьме сложилось, не знаю. Помню, пока были на зоне, как раз Веретенников из сборной позвонил: «Дэн, ты где?» — «В тюрьме». — «Что?!».

Горюнов многое сделал для клуба, очень оберегал футболистов. Но и спад «Ротора» — тоже Горюнов. Что-то надломилось. Он такой человек, для которого есть два мнения — его и неправильное. Наверное, можно было гибче себя повести в определённых моментах.



Всего не знаю, но в видеоблоге «Красава» недавно видел интервью с Есиповым, которого звала «Аталанта». Цена на него была, к примеру, миллион. Итальянцы согласились. Наутро — два миллиона. Снова согласие. Через день три. А затем: «Футболист не продаётся». При этом Горюнов — человек широкой души. Раздавал квартиры, машины. Мог после удачного матча подвести, отдать ключи: «Забирай». Что привело «Ротор» к 10-месячным задержкам зарплаты, знает только он. Мы пытались прояснить обстановку. Слышали: «Вот-вот появятся спонсоры». И по нолям. В клуб уже завезли атрибутику «Трубной металлургической компании» из Екатеринбурга. Спрашивал спустя время президента «Урала» Григория Иванова, он подтвердил: контракт был почти подписан. Но снова не сложилось", — приводит слова Зубко «Матч ТВ».