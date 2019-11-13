Погба может восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает ESPN.

По данным источника, француз может вернуться к строй к матчу 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится 7 декабря. С правой ноги футболиста уже сняли гипс.

Напомним, Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским «Арсеналом» (1:1), который состоялся 30 сентября.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых отдал две результативные передачи.

Также продолжает восстанавливаться защитник Эрик Бейи, который уже может ходить без использования костылей. Ожидается, что он приступит к лёгким тренировкам после перерыва на матчи сборных.