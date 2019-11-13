«Ростов» может купить защитника «Торпедо» в случае продажи Чистякова
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» проявляет интерес к защитнику московского «Торпедо» Сергею Божину.
В составе ростовского клуба Божин может заменить защитника Дмитрия Чистякова, если он будет продан в зимнее трансферное окно.
25-летний Божин является воспитанником «Крыльев Советов». В «Торпедо» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне Божин принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.
«Ростов», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/20
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- 13 ноября 2019
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