Английский комик: я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной

Английский комик Ноэль Филдинг подшутил над татуировкой аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

После окончания матча 13-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (4:1) Месси направился в раздевалку без футболки. Благодаря этому на спине форварда удалось рассмотреть татуировку с изображением его матери Силии. Ноэль выразил мнение, что изображение похоже на него.

«Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной», — написал Филдинг в своём «твиттере».

Фотографии татуировки и Филдинга доступны в «твиттере» Sun Sport.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов (два — с пенальти).