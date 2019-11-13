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Английский комик: я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной

Английский комик: я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной
Футбол / Испания 0

Английский комик Ноэль Филдинг подшутил над татуировкой аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

После окончания матча 13-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (4:1) Месси направился в раздевалку без футболки. Благодаря этому на спине форварда удалось рассмотреть татуировку с изображением его матери Силии. Ноэль выразил мнение, что изображение похоже на него.

«Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной», — написал Филдинг в своём «твиттере».

Фотографии татуировки и Филдинга доступны в «твиттере» Sun Sport.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов (два — с пенальти).

Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона
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