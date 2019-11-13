Ал. Миранчук: перед матчем с Бельгией заостряем внимание на обороне

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
«Работа по разбору соперника уже пошла. Сегодня была интенсивно-тактическая тренировка, вчера небольшое теоретическое занятие. Это очень важный аспект, мы должны быть готовы. Все теоретические занятия, как обычно, длятся где-то час. Заостряем внимание на обороне, на том, какие зоны нужно закрывать, как выходить в атаку.
Что касается партнёрских активаций с участием игроков сборной, нас стараются разбросать по разным дням, поэтому какой-то одной конкретной звезды в этом смысле нет. Кто наиболее телегеничен? Хотите, чтобы я сказал, что мы все звёзды? Или к чему вы клоните? Это наша обязанность, все мы должны участвовать в спонсорских делах, и все нормально к этому относятся.
По поводу формы не могу ничего сказать: нам дают форму, и мы должны в ней играть. Она нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы же не можем повлиять на дизайн. На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 13 ноября 2019
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