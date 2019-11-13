Ионов: уверен, в матче с Бельгией болельщики будут гнать нас вперёд

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, который пройдёт 16 ноября.



«Всё классно, сборы проходят отлично. В Сочи прекрасная погода, хорошее поле. Мальчишки пришли, смотрят на нас — эмоции только положительные. Крики детей на тренировке не мешают. После тренировки обязательно подойдём к ребятам, распишемся и сфотографируемся — они ждут.



По поводу формы: мы играем в той, которую предоставляет нам РФС и аdidas. Поэтому не буду обсуждать, нравится она мне или нет. Что касается клубных дел, всегда стараюсь сразу максимально переключиться, потому что здесь другие задачи и цели. Все мысли о матче с Бельгией.



Наши преимущества перед бельгийцами — дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем в Питере при полном стадионе. Уверен, что будет хорошая атмосфера, и болельщики будут гнать нас вперёд», — передаёт слова Ионова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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