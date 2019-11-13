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Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров

Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА назначил арбитров на матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии.

Обслужит матч португальская бригада арбитров. Главный судья — Артур Соареш Диаш. Ему будут ассистировать на линиях Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный судья – Уго Мигель.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

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