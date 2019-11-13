Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе восстановления после травмы вратаря команды Андрея Лунёва.
«Я понимаю интерес к травме Андрея Лунёва, но могу заверить, что он проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В последний раз Лунёв выходил на поле 2 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Не чувствую боли». Игроки «Зенита» прогнали Лунёва через тоннель
- 13 ноября 2019
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:02
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:56
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:21
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:19
Партнерский контент