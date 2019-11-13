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Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты

Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе восстановления после травмы вратаря команды Андрея Лунёва.

«Я понимаю интерес к травме Андрея Лунёва, но могу заверить, что он проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В последний раз Лунёв выходил на поле 2 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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