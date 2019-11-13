Медведев: интерес «Зенита» к Скарпу — очередной пример слухов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.
«Интерес «Зенита» к Густаво Скарпе? Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомлёнными людьми», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что 25-летним Скарпой также интересуются «Спортинг» и один турецкий клуб.
Скарпа стал игроком «Палмейраса» в 2018 году. В текущем сезоне полузащитник в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Скарпа провёл один матч за национальную команду Бразилии — в 2017 году футболист отыграл 21 минуту в товарищеской встрече со сборной Колумбии (1:0). «Палмейрас» набрал 67 очков в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
- 13 ноября 2019
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