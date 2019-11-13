Объятия Дзюбы с Джикией, Черчесов во вратарской стойке. Фото тренировки сборной

Сегодня, 13 ноября, в Сочи на стадионе Славы Метревели национальная команда России провела тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу на Евро-2020 со сборной Бельгии.
В матче со сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку в финальную часть Евро-2020. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. В отборочном цикле сборной России осталось провести две встречи – со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября и в гостях с командой Сан-Марино 19 ноября.
Чемпионат Европы—2020 продлится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в 12 странах на 12 стадионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Финал турнира примет стадион «Уэмбли» в Лондоне.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 13 ноября 2019
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:02
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:56
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:21
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:19