КДК оштрафовал «Ахмат» за появление на поле постороннего лица в матче с «Лучом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на клубы по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.
«Ахмат» — «Луч»: «Ахмат» оштрафован на 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего лица.
«Торпедо» — «Балтика»: «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. «Балтика» оштрафована на 50 тыс. рублей за неподобающее поведение команды. Команда получила семь жёлтых карточек.
ЦСКА — «Уфа»: Евсеев оштрафован на 10 тыс. рублей, «Уфа» — на 20 тыс. рублей за покидание технической зоны и выход главного тренера на поле без разрешения судьи.
«Урал» — «Арсенал»: за агрессивную игру Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России. Мы приняли во внимание тот факт, что у него это рецидив", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 13 ноября 2019
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