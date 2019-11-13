КДК оштрафовал «Ахмат» за появление на поле постороннего лица в матче с «Лучом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на клубы по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

«Ахмат» — «Луч»: «Ахмат» оштрафован на 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего лица.



«Торпедо» — «Балтика»: «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. «Балтика» оштрафована на 50 тыс. рублей за неподобающее поведение команды. Команда получила семь жёлтых карточек.



ЦСКА — «Уфа»: Евсеев оштрафован на 10 тыс. рублей, «Уфа» — на 20 тыс. рублей за покидание технической зоны и выход главного тренера на поле без разрешения судьи.

«Урал» — «Арсенал»: за агрессивную игру Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России. Мы приняли во внимание тот факт, что у него это рецидив", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.