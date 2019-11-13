Хавбек «Крыльев» Мияйлович дисквалифицирован на 2 матча за фол на Понсе
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович дисквалифицирован на два матча за фол на нападающем московского «Спартака» Эсекьеле Понсе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).
«КДК принял решение дисквалифицировать Мияйловича на два матча за агрессивное поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Эпизод между Мияйловичем и Понсе произошёл на 69-й минуте. Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Главный арбитр матча Виталий Мешков после видеопросмотра показал красную карточку полузащитнику самарского клуба.
Таким образом, 26-летний Мияйлович пропустит матчи РПЛ с ЦСКА и «Уфой».
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