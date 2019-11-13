Клопп: надеюсь, все игроки «Ливерпуля» вернутся из сборных здоровыми

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о начале сезона для его команды и рассказал о подготовке к матчу чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
«Это только начало сезона, это все знают. Если бы мне сказали в начале сезона, что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы сказал, что это невозможно.
Сейчас парни отправились в свои национальные сборные, и они должны вернуться здоровыми, без травм, и мы спокойно отправимся на матч чемпионата с «Кристал Пэлас». Они прекрасно знают, какой был тяжёлый и интенсивный матч с «Манчестер Сити». Во вторник ребята сыграют последние матчи в сборных, в среду они вернутся, в четверг и пятницу у нас будут восстанавливающие тренировки, а в субботу уже матч. Будем надеяться, что мы сможем продолжить нашу серию», — приводит слова Клоппа The Telegraph со ссылкой на официальный сайт «Ливерпуля».
- 13 ноября 2019
-
17:05
-
16:54
-
16:41
-
16:28
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:44
-
15:43
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:02
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:56
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57