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Клопп: надеюсь, все игроки «Ливерпуля» вернутся из сборных здоровыми

Клопп: надеюсь, все игроки «Ливерпуля» вернутся из сборных здоровыми
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о начале сезона для его команды и рассказал о подготовке к матчу чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

«Это только начало сезона, это все знают. Если бы мне сказали в начале сезона, что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы сказал, что это невозможно.

Сейчас парни отправились в свои национальные сборные, и они должны вернуться здоровыми, без травм, и мы спокойно отправимся на матч чемпионата с «Кристал Пэлас». Они прекрасно знают, какой был тяжёлый и интенсивный матч с «Манчестер Сити». Во вторник ребята сыграют последние матчи в сборных, в среду они вернутся, в четверг и пятницу у нас будут восстанавливающие тренировки, а в субботу уже матч. Будем надеяться, что мы сможем продолжить нашу серию», — приводит слова Клоппа The Telegraph со ссылкой на официальный сайт «Ливерпуля».

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