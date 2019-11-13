Гришин – о Гончаренко: у нас цивилизованная страна, оскорблять людей не положено

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о дисквалификации наставника «армейцев» Виктора Гончаренко.



«В своё время Семака тоже так наказали. Это решение понятно всем, тем более в речи Гончаренко присутствовали нецензурные слова. Два матча, один из которых условно, – ничего страшного. Многие защищают Гончаренко? Ну давайте тогда тренеры будут говорить на судей, а судьи – на тренера. У нас всё-таки цивилизованная страна – оскорблять людей нигде не положено.



Если бы никто не снимал этот разговор, то никуда бы это не вышло. Гончаренко надо винить того, кто это снимал, КДК после этого обязан был рассмотреть этот инцидент», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.