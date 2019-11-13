Грушевский: Гончаренко имел основания на оскорбления. Я — за справедливость

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о дисквалификации главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
«Гончаренко дисквалифицировали за тираду в адрес судей. Причём те слова Гончаренко, которые попали в телетрансляцию, не являются определяющими. Судьи могли в любом случае зафиксировать это в протоколе. Здесь получилась забавная симметрия: Семак тоже выразился в адрес судей после матча с «Ахматом». Наверное, было бы несправедливо, если бы Гончаренко остался без наказания.
Любой тренер, который атакует арбитров, должен понимать, что нарывается на денежный штраф, дисквалификацию. Понять Гончаренко я могу. Потому что в последних двух матчах и с «Зенитом», и с «Сочи» судейство было, мягко сказать, не лояльно к ЦСКА. С другой стороны, его высказывания влияют хорошо на команду. Ребята видят, что тренер неравнодушен, готов нарваться на дисквалификацию и отстаивать интересы своей команды. Жалко, что тренера не будет на следующих матчах, но это оправданная жертва, потому что ЦСКА одержал волевую победу.
Нигде в регламенте не сказано, если судья косячит и ставит левый пенальти, то тренер на повышенных тонах может общаться с судьями. Этого нет, поэтому санкции правильные.
Принцип справедливости соблюдён в обоих случаях, что с Семаком, что с Гончаренко. Оба в резкой форме показывали своё недовольство в работе судей. Семак и Гончаренко имели основания на эти оскорбления. В данной ситуации я за справедливость», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
- 13 ноября 2019
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