«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Локомотива» на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).



В ролике звучат откровения нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова, эмоции главного тренера команды Юрия Сёмина, самые интересные моменты матча, а также как в перерыве матча вызывали скорую помощь для госпитализации полузащитника Гжегожа Крыховяка, который получил сотрясение мозга.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в YouTube.

«Локомотив», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (30) — на 5-м месте.

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