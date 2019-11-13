Роуз заявил, что руководство «Тоттенхэма» пыталось избавиться от него летом

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что руководство лондонского клуба пытается избавиться от него.
«Совершенно очевидно, что произошло летом. Люди в руководстве „Тоттенхэма“ пытались сделать то, что хотели. Я сказал им, что мой контракт действует ещё 18 месяцев, и я никуда не уйду, пока срок действия моего соглашения с клубом не истечёт. В январе, вероятно, появится какая-то информация о моём будущем. Я говорю прямо сейчас, что никуда не уйду, пока мой контракт не закончится.
Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви летом сказал мне, что клуб не планирует предлагать мне новое соглашение, и это хорошо. Я уважаю это. Мы двигаемся дальше», — приводит слова Роуза Evening Standard.
Напомним, летом сообщалось, что Роуз может перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Ювентус».
- 13 ноября 2019
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