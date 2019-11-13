«Бавария» хочет летом подписать контракт с Гвардиолой

«Бавария» заинтересована в возвращении на «Альянц-Арену» главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, руководство мюнхенского клуба хочет, чтобы 48-летний специалист во второй раз возглавил команду следующим летом. Чемпион Германии готов предложить испанцу долгосрочный контракт. Другими претендентами на пост наставника «Баварии» называются Томас Тухель («Пари Сен-Жермен») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» в период с 2013 по 2016 год. За это время с командой он выиграл семь трофеев: три чемпионата и два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.