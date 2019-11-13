Президент «Наполи» готов продать клуб не менее, чем за € 900 млн

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует выручить от продажи неаполитанского клуба не менее € 900 млн, сообщает Il Matino.



Ранее сообщалось, что правящая семья Катара Аль-Тани предложила президенту € 560 млн за итальянскую команду. По информации источника, Де Лаурентис не намерен продавать «Наполи» за предложенную сумму и хочет выручить почти вдвое больше от сделки.



Де Лаурентис приобрёл «Наполи» в 2004 году, после чего поднял команду из Серии С в высший дивизион Италии. Неаполитанский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей во всех турнирах. После 12 туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 32 очка в 12 матчах.

Правящая семья Катара готова купить «Наполи» за € 560 млн