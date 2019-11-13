Игрок, сбивший с ног тренера «Фрайбурга», дисквалифицирован до конца года

Капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам получил длительную дисквалификацию за свои действия в матче 12-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (0:1), сообщает RTL.de. Под занавес встречи 33-летний защитник намеренно толкнул плечом наставника соперников Кристиана Штрайха, после чего тот упал.

Согласно информации источника, Немецкий футбольный союз дисквалифицировал игрока на семь недель — до 29 декабря. Также футболист обязан будет выплатить штраф в размере € 25 тыс. «Айнтрахт» может обжаловать дисквалификацию в течение 24 часов.

33-летний Абрахам выступает за «Айнтрахт» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт аргентинца с клубом из Франкфурта действует до лета 2021 года.