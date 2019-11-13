«Локомотив» попробует сохранить Мариу

Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, заявил, что клуб попробует подписать португальского полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», на полноценной основе.
«Он проделывает хорошую работу, и мы очень счастливы с ним. Мы не знаем, сможем ли мы его сохранить, но мы попробуем это сделать», — приводит слова Лосюка сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Португалец провёл за «железнодорожников» 8 матчей в Российской Премьер-Лиге. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
- 13 ноября 2019
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