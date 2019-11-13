Карпин — о финансовом положении «Ростова»: долги перед командой три месяца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал текущее финансовое положение клуба.
«Насколько всё сложно? Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.
Долги перед командой по зарплате три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».
- 13 ноября 2019
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