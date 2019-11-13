Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: адаптация Гризманна в «Барселоне» затрудняется по трём причинам

Источник: адаптация Гризманна в «Барселоне» затрудняется по трём причинам
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн до сих пор не смог адаптироваться в новой команде по нескольким причинам, сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, проблемы 28-летнего нападающего связаны с его отношениями с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси, новой позицией на поле и общением с главным тренером каталонцев Эрнесто Вальверде. Отмечается, что многие в «Барсе», в том числе и её лучший бомбардир в истории, отнеслись скептически к переходу француза после того, как он отказался от трансфера летом 2018 года. Также Гризманн не может продемонстрировать свою лучшую игру по причине новой роли, которая теперь ему отводится на поле. Наконец, адаптация форварда затруднена нечастым общением с Вальверде, который не любит разговаривать с подопечными с глазу на глаз.

Лангле: Гризманн счастлив в «Барселоне», хоть вы иногда и говорите обратное
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019