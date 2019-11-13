Источник: адаптация Гризманна в «Барселоне» затрудняется по трём причинам

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн до сих пор не смог адаптироваться в новой команде по нескольким причинам, сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, проблемы 28-летнего нападающего связаны с его отношениями с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси, новой позицией на поле и общением с главным тренером каталонцев Эрнесто Вальверде. Отмечается, что многие в «Барсе», в том числе и её лучший бомбардир в истории, отнеслись скептически к переходу француза после того, как он отказался от трансфера летом 2018 года. Также Гризманн не может продемонстрировать свою лучшую игру по причине новой роли, которая теперь ему отводится на поле. Наконец, адаптация форварда затруднена нечастым общением с Вальверде, который не любит разговаривать с подопечными с глазу на глаз.