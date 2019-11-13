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Мората: перестал верить в себя в «Челси»

Мората: перестал верить в себя в «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал, почему покинул лондонский «Челси».

«Я счастлив в „Атлетико“. В „Челси“ я перестал получать удовольствие от футбола, но теперь всё пришло в норму. Люди в „Челси“, мои товарищи по команде — все они делали так, что я не верил в себя. В Англии у меня было ощущение, что, когда я упускал шанс, мои партнёры смотрели на меня так, словно я и не пытался что-то сделать», — приводит слова Мораты Marca.

Мората выступает составе мадридского «Атлетико» с 2019 года. В текущем сезоне испанский нападающий принял участие в 10 матчах испанской Примеры, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. «Атлетико» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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