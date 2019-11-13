Тедеско: «Спартак» — абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не считает шагом назад для себя работу с московским клубом.

«Ни в коем случае работа со „Спартаком“ не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертёжной доске. „Спартак“ является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений. Одно дело — прочитать что-то об этом клубе, другое — испытать и почувствовать всё на себе. После этого я быстро понял, насколько важен «Спартак». Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России — как „Бавария“ для Германии», — цитирует Тедеско Transfermarkt.de со ссылкой на Kicker.