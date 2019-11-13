Адвокат Алдонина высказался о решении по делу о взыскании с МВД 47 млн рублей

Александр Бурчук, адвокат бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина, прокомментировал решение Замоскворецкого суда Москвы в отказе удовлетворения иска экс-футболиста к МВД о взыскании более 47 млн рублей за ошибки в расследовании дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

«Решение о причинах неудовлетворения искового заявления будет известно в течение пяти дней, что, конечно, маловероятно. Думаю, в течение двух недель они его подготовят. Ни одного ответа от МВД на наши доводы сегодня не было. Было установлено 10 машин, которые Павлов купил на похищенные деньги. Следователь допросил тех лиц, на которых эти машины были оформлены, они ответили, что все машины принадлежали Павлову. Просто забыли наложить арест. Стоимость каждой машины составляет около 10 миллионов рублей. Возможно, они и до сих пор принадлежат ему. Секретарша Бударина сказала, что шесть квартир он хотел срочно переоформить на дворника. Эти квартиры не арестованы. Почему? Представитель МВД пояснить не смог. У нас есть постановление уполномоченных, из которых следует, что обвиняемые даже не были объявлены в розыск. Бударина же освободили от уголовной ответственности.

Мы будем подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее решение районного суда», — сказал Бурчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.