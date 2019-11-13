«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 20-й минуте главный арбитр встречи Артём Любимов назначил пенальти в ворота «Торпедо», который успешно реализовал полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. Во втором тайме, на 86-й минуте, нападающий Артур Сагитов упрочил преимущество гостей в счёте. Таким образом, «Торпедо» прервало беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении четырёх матчей.



В другом матче тура ФНЛ «Чертаново» принимало «Балтику». Игра, проходившая на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20