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«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 20-й минуте главный арбитр встречи Артём Любимов назначил пенальти в ворота «Торпедо», который успешно реализовал полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. Во втором тайме, на 86-й минуте, нападающий Артур Сагитов упрочил преимущество гостей в счёте. Таким образом, «Торпедо» прервало беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении четырёх матчей.

В другом матче тура ФНЛ «Чертаново» принимало «Балтику». Игра, проходившая на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
0 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Ставпец – 20' (пен)   0:2 Сагитов – 86'
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
3 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Завезён – 23'   2:0 Завезён – 31'   2:1 Шаваев – 36'   3:1 Канищев – 90'
Удаления: нет / Казаев – 69', Кашчелан – 90'
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