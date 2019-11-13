Зимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда

Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, сообщил, что в зимнее трансферное окно «железнодорожники» попробуют подписать стабильно забивающего форварда.
«Каким будет для нас январь? Мы находимся в выжидающей позиции, мы хотим посмотреть, где мы окажемся в декабре. Команда выглядит неплохо, мы достаточно хорошо выступаем во всех турнирах. Но мы надеемся укрепить кое-какие позиции… В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко.
- 13 ноября 2019
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