Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда

Зимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда
Футбол / РПЛ 0

Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, сообщил, что в зимнее трансферное окно «железнодорожники» попробуют подписать стабильно забивающего форварда.

«Каким будет для нас январь? Мы находимся в выжидающей позиции, мы хотим посмотреть, где мы окажемся в декабре. Команда выглядит неплохо, мы достаточно хорошо выступаем во всех турнирах. Но мы надеемся укрепить кое-какие позиции… В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко.

Скаут «Локомотива»: в Италии есть много игроков, которых мы хотим заполучить
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019