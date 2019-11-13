Меньщиков: «Ротор» хочет выиграть ФНЛ, каждый матч для нас определяющий

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков подвёл итоги матча 23-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (2:0).
«Как и ожидалось, получился напряжённый матч. У обеих команд не получилось показать суперкомбинационную игру. Была игра до забитого мяча, мы забили и заслуженно победили.
Наш план на матч – игра вторым номером. Нам было необходимо выдержать напор «Химок». Дома «Химки» начинают активно и агрессивно. Мы изначально хотели стратегически так начать – сработало. Определяющим моментом всей игры стал забитый мяч. Мы провели хорошую комбинацию, забили гол. У нас каждый матч определяющий. Мы бы хотели выиграть чемпионат в этом сезоне. Все хотят, и мы в том числе», — передаёт слова Менщикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 13 ноября 2019
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