Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
«Фурсенко в штаб-квартире adidas помнят до сих пор. Это, наверное, единственный президент национальной федерации, который сам приезжал к дизайнерам и предлагал идеи. Помните, была форма с диагональной полосой в виде флага? Это креатив Фурсенко. Возможно, у дизайнеров adidas были другие представления, но президент федерации захотел так. Понятно, что он непрофессиональный дизайнер и они наверняка дорабатывали какие-то детали. Но всё исходит от желания заказчика», — сказал Петросян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать
Интересные детали того, как устроен этот процесс.
- 13 ноября 2019
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