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Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор

Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Футбол / Сборная России 0

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.

«Фурсенко в штаб-квартире adidas помнят до сих пор. Это, наверное, единственный президент национальной федерации, который сам приезжал к дизайнерам и предлагал идеи. Помните, была форма с диагональной полосой в виде флага? Это креатив Фурсенко. Возможно, у дизайнеров adidas были другие представления, но президент федерации захотел так. Понятно, что он непрофессиональный дизайнер и они наверняка дорабатывали какие-то детали. Но всё исходит от желания заказчика», — сказал Петросян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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