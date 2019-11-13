Куртуа: я один из лучших вратарей мира

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о своей игре в текущем сезоне, а также рассказал, как относится к давлению прессы на «Королевский клуб».
«Никогда в себе не сомневался. Считаю, что я один из лучших вратарей в мире. Критиковать вратаря, когда он пропускает голы, легко. Но в течение последних пяти матчей я сохранил ворота в неприкосновенности. В этом не только моя заслуга, это заслуга всей команды.
Пресса в Мадриде действительно более требовательная, каждый день они должны заполнять по 10 страниц газет, рассказывая только о «Реале». Но я стараюсь не читать и не слушать, что обо мне пишут. У меня есть люди, которые помогают мне в отношениях с журналистами. Если есть нечто, что я должен знать, я буду знать. Но если нет, я должен быть сосредоточен только на игре», — приводит слова Куртуа Marca.
В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в пяти из которых отстоял на ноль.
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