Экс-директор adidas СНГ: не верю, что РФС расторгнет контракт с компанией

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян высказался о ситуации с критикой в адрес новой формы сборной России.
«С учётом всех вышеперечисленных моментов я совершенно не верю, что РФС из-за этого будет расторгать контракт с adidas.
У adidas по всей стране 600 магазинов, это самый большой ритейлер в стране. Nike сам на рынке не представлен – у них есть два дистрибьютера, которые работают по франшизе. Каким образом можно будет увеличить продажи футболок? Получится выстрел самим себе в ногу.
Но при этом нельзя сказать, что, в случае расторжения контракта, головной офис adidas будет сильно переживать – это всё-таки не сборная Германии. До 2014 года российский рынок входил в топ-3 – наравне с США и Китаем, — а после кризиса продажи оставляют желать лучшего, поэтому для штаб-квартиры наш рынок уже давно не в приоритете. При этом компания продолжает показывать каждой своей активацией, каждым своим мероприятием, что им важны отношения с РФС", — сказал Петросян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 13 ноября 2019
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