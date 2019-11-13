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Экс-директор adidas СНГ: не верю, что РФС расторгнет контракт с компанией

Экс-директор adidas СНГ: не верю, что РФС расторгнет контракт с компанией
Футбол / Сборная России 0

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян высказался о ситуации с критикой в адрес новой формы сборной России.

«С учётом всех вышеперечисленных моментов я совершенно не верю, что РФС из-за этого будет расторгать контракт с adidas.

У adidas по всей стране 600 магазинов, это самый большой ритейлер в стране. Nike сам на рынке не представлен – у них есть два дистрибьютера, которые работают по франшизе. Каким образом можно будет увеличить продажи футболок? Получится выстрел самим себе в ногу.

Но при этом нельзя сказать, что, в случае расторжения контракта, головной офис adidas будет сильно переживать – это всё-таки не сборная Германии. До 2014 года российский рынок входил в топ-3 – наравне с США и Китаем, — а после кризиса продажи оставляют желать лучшего, поэтому для штаб-квартиры наш рынок уже давно не в приоритете. При этом компания продолжает показывать каждой своей активацией, каждым своим мероприятием, что им важны отношения с РФС", — сказал Петросян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать
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