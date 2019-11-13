Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов

Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны, потому что они абсолютно разные», — сказал Декстер в интервью телепрограмме «Спецкор».
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. Он ответил неприличным жестом и выбил мяч в сторону трибун. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.
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