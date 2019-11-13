Клуб Бекхэма проведёт дебютный матч в MLS с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Стала известна дата проведения дебютного матча новичка MLS — «Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает AP News.



По информации источника, клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года. Соперником «Майами Интера» станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало матча — в 22:30 мск.



Примечательно, что Бекхэм выступал в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год. В составе команды английский футболист — чемпион MLS (2011, 2012). Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» — самый титулованный клуб MLS, пятикратный обладатель чемпионского титула (2002, 2005, 2011, 2012, 2014). На данный момент капитаном команды является шведский нападающий Златан Ибрагимович.

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