Месси: я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как всего раз в карьере попросил футболку у игрока команды соперника.

«Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды попросил футболку у Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Но если никто не просит меня об этом, я тоже ни к кому не подхожу с подобной просьбой», — приводит слова Месси TyC Sports.

В текущем сезоне Месси принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету аргентинца 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт 32-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. За первую команду сине-гранатовых он дебютировал осенью 2004 года.