Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов

Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.



«Мы сделали интересный продукт, который запустим в ближайшее время. Приложение будет доступно для загрузки в первом квартале следующего года. Название — МетаФутбол. Это технологическая платформа, которая способна автоматизировать бизнес-процессы через смарт-контракты, полностью адаптированные к реальной экономике. Включая законодательные требования.



Как сегодня происходит переход футболистов? Заключается ряд договоров, производится комплекс выплат — плата за трансфер, выплаты воспитавшему клубу, отчисления академии и пр. Модель перехода, как правило, состоит из 20 (+-) контрактов, и сейчас время её полного исполнения занимает не менее полугода. С нашим приложением это можно будет сделать за 2-3 секунды. Мы наполнили его шаблонами договоров, в которых нужно лишь задать несколько ключевых параметров, поставить цифровую подпись. И всё. Остальное смарт-контракт исполнит автоматически», — сказал Ерёмин в интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.

Полное интервью с Олегом Ерёминым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».