Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
«В момент ухода из «Торпедо» он, по непонятным мне причинам, решил сменить агента. Даже не позвонил, спрятался и пропал с горизонтов. Ну и бог ему судья — зачем сохранять односторонние отношения? Если у человека нет стройности в голове и каких-то принципов, его обязательно переманят. У нас с Резиуаном был договор, но тогда отношения между агентом и игроком были не так хорошо защищены, как сейчас.
Мне с ним говорить не о чем. Любой человек проявляет свои лучшие и худшие качества в экстремальных условиях. Мирзов поступил вот так. Не понимаю, чем он руководствовался, и боюсь, никогда не смогу с этим разобраться. Эта история — предмет для серьёзного исследования психологом, а может, и не одним. Я понял, что мировоззрение расходится с моим. Получил от него удар в спину, и для меня этого человека просто нет», — сказал Ерёмин в интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.
Полное интервью с Олегом Ерёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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