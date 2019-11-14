Джеко: «Рома» что-то потеряла с уходом Тотти и Де Росси

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отметил, что уход легенд римского клуба Франческо Тотти и Даниэле Де Росси сильно отразился на команде.



«Рома» что-то потеряла. Тотти и Де Росси были личностями как на поле, так и за его пределами. Теперь мы вместе с Фасио, Коларовым, Флоренци и Миранте руководим молодыми игроками и представляет команду. Капитанская повязка давит на меня. Раньше её носили такие игроки, как Тотти и Де Росси. Ноя готов быть капитаном", — приводит слова Джеко La Stampa.



Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019 года, Тотти оставил эту должность и покинул «Рому». Де Росси играл за «Рому» с 2002 по 2019 год, а после перешёл в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

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