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Скаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»

Скаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»
Футбол / РПЛ 0

Скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати заявил, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук вполне мог бы выступать за «Ювентус».

«Антон получил травму, он не проявил себя в матчах с „Ювентусом“. Алексей же показал, что он мог бы остаться в „Ювентусе“. Я не утверждаю, что он непременно заиграл бы в топ-клубе, но в серьёзной команде он выглядел бы хорошо», — приводит слова Червеллати Tuttomercatoweb.

В двух матчах Лиги чемпионов с «Ювентусом» Алексей Миранчук отметился двумя забитыми мячами. Всего в текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 16 матчах. На счету хавбека 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

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