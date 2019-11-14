Игрок сборной Украины: многие поехали бы в РПЛ, если бы не всеобщее осуждение

Защитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун высказался на тему непростых отношений между Россией и Украиной и о том, как они влияют на спорт.



«Много бы украинских футболистов поехало играть в Россию, если бы их не осуждали люди? Думаю, что много… Хотя нет, неправильно сказал. Возможно, поехало бы больше. У каждого есть свои потребности, семьи, понятие, что надо от жизни. Если вам на вашей работе перестанут платить зарплату и ваша семья будет в чем-то нуждаться, придется искать другое место, чтобы семья жила лучше. Точно так же и у футболистов. Кто-то может сказать, что у нас совсем другой заработок. Но это все не так. Другой заработок у малого количества футболистов. Если взять нашу Премьер-лигу, то многие не хватают звезд с неба. Они живут обычной жизнью, как и люди, которые работают на других работах. Это однозначно.



Если бы я получил предложение оттуда? Если поднять архивы еще с «Оболони», то всегда говорил: моя мечта играть в Европе. Всегда так мечтал, хотя не знал, что меня ждет в этом мире. Я ее добился, счастлив, как идет карьера, что я сейчас в Бельгии.

Возвращаясь к вашему вопросу, скажу: я — человек. Как и всеми людьми, мною могут двигать обстоятельства. В разных обстоятельствах люди могут действовать по-разному. Обстоятельства подтолкнули меня к переходам в «Лудогорец» и «Гент», может, потом будет еще что-то. Говорить о России с прицелом, что там мне больше денег заплатят… Сейчас точно знаю, что я бы не хотел играть ни в России, ни на Украине. А как было или как будет через какое-то время, не могу.



Сейчас переезд в Россию — это невызов в сборную. Но помимо вызова и невызова в сборную есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, но и у окружающих людей. Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию», — цитирует Пластуна «Трибуна».