Левандовски установил рекорд «Баварии», став три месяца подряд игроком месяца

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски третий месяц подряд признаётся лучшим игроком клуба. В голосовании за октябрь он набрал 75,6% голосов, уверенно опередив Сержа Гнабри (9,8%) и Мануэля Нойера (6,1%).



Ранее никому из игроков «Бафарии» не удавалось трижды подряд становиться игроком месяца в клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды.



В октябре 31-летний Левандовски сыграл за мюнхенский клуб в шести матчах, в которых забил семь голов. Среди них — два в Лиге чемпионов (по дублю «Тоттенхэму» (7:2) и «Олимпиакосу» (3:2).

Уже в ноябре в его активе четыре гола в трёх матчах за «Баварию» — поляк снова забил «Олимпиакосу» (2:0) и отправил два мяча в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0).