Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх — 2020

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил желание сыграть в 2020 году на Олимпийских играх, которые состоятся в Токио.

«Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть в следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.

Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «парижанами». Ожидается, что француз покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2019/20.

Летняя Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа. Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).