Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх — 2020

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил желание сыграть в 2020 году на Олимпийских играх, которые состоятся в Токио.
«Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть в следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.
Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «парижанами». Ожидается, что француз покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2019/20.
Летняя Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа. Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).
- 14 ноября 2019
-
08:00
-
07:42
-
04:40
-
03:54
-
03:36
-
01:37
-
00:57
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2019
-
23:55
-
23:24
-
23:21
-
23:05
-
22:45
-
22:41
-
22:35
-
22:20
-
22:04
-
22:03
-
21:44
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:51
-
20:41
-
20:40
-
20:17
-
19:59
-
19:53
-
19:43
-
19:18
-
19:03
-
19:02