«ПСЖ» начал переговоры с Вандой Нарой о выкупе Икарди за € 65 млн

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с агентом Вандой Нарой, женой арендованного у «Интера» нападающего парижан Мауро Икарди. Об этом сообщается в официальном «твиттере» журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Французский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа аргентинца в размере € 65 млн в ближайшие месяцы. Спортивный директор французского клуба намерен предложить аргентинскому форварду контракт на пять лет.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель попросил другого нападающего клуба, Эдинсона Кавани, готовиться к конкуренции с Мауро Икарди за место в основном составе.

Аргентинский нападающий перешёл в «ПСЖ» в последний день летнего трансферного окна на правах аренды с опцией возможного выкупа. В этом сезоне Икарди сыграл 10 матчей за парижский клуб и забил 9 голов во всех турнирах.