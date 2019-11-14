«ПСЖ» начал переговоры с Вандой Нарой о выкупе Икарди за € 65 млн

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с агентом Вандой Нарой, женой арендованного у «Интера» нападающего парижан Мауро Икарди. Об этом сообщается в официальном «твиттере» журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Французский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа аргентинца в размере € 65 млн в ближайшие месяцы. Спортивный директор французского клуба намерен предложить аргентинскому форварду контракт на пять лет.
Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель попросил другого нападающего клуба, Эдинсона Кавани, готовиться к конкуренции с Мауро Икарди за место в основном составе.
Аргентинский нападающий перешёл в «ПСЖ» в последний день летнего трансферного окна на правах аренды с опцией возможного выкупа. В этом сезоне Икарди сыграл 10 матчей за парижский клуб и забил 9 голов во всех турнирах.
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