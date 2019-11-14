Санчо хочет уйти из «Боруссии». На него претендуют «МЮ», «Реал» и «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо намерен уйти из клуба, сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, 19-летний игрок недоволен нынешним положением в клубе и уже летом может покинуть чемпионат Германии. Началось всё с того, что Санчо на день позже вернулся в команду из расположения сборной, вследствие чего был оштрафован клубом на € 100 тыс. Затем он также был вынужден отчитаться за то, что тренировался в одиночку.
Также главный тренер «Боруссии» заменил Санчо на 36-й минуте в матче с мюнхенской «Баварией», сказав, что был недоволен игрой англичанина. Решение заменить Санчо было особенно суровым, учитывая, что он неоднократно доказывал, что способен оказывать влияние на игру в большее поздней стадии, даже несмотря на невыразительное начало в матчах.
«Ливерпуль» включился в борьбу за талантливого англичанина, на которого уже претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».
- 14 ноября 2019
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:24
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:00
-
07:42
-
04:40
-
03:54
-
03:36
-
01:37
-
00:57
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2019
-
23:55
-
23:24
-
23:21
-
23:05
-
22:45
-
22:41
-
22:35
-
22:20
-
22:04
-
22:03
-
21:44