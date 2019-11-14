Санчо хочет уйти из «Боруссии». На него претендуют «МЮ», «Реал» и «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо намерен уйти из клуба, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, 19-летний игрок недоволен нынешним положением в клубе и уже летом может покинуть чемпионат Германии. Началось всё с того, что Санчо на день позже вернулся в команду из расположения сборной, вследствие чего был оштрафован клубом на € 100 тыс. Затем он также был вынужден отчитаться за то, что тренировался в одиночку.

Также главный тренер «Боруссии» заменил Санчо на 36-й минуте в матче с мюнхенской «Баварией», сказав, что был недоволен игрой англичанина. Решение заменить Санчо было особенно суровым, учитывая, что он неоднократно доказывал, что способен оказывать влияние на игру в большее поздней стадии, даже несмотря на невыразительное начало в матчах.

«Ливерпуль» включился в борьбу за талантливого англичанина, на которого уже претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».