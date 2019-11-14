Виейра — о ситуации с Роналду: в «Ювентусе» главная звезда — это сам клуб

Бывший футболист туринского «Ювентуса», а ныне главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра поделился мыслями о ситуации с нападающим бьянконери Криштиану Роналду, открыто выразившим недовольство после замен в двух матчах подряд.



«Эта ситуация показывает, насколько тяжело быть тренером. Роналду – футболист, по классу превосходящий большинство игроков. Наряду с Месси и Неймаром он лицо сегодняшнего футбола. Важно понимать, почему он несчастлив. Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок, как Криштиану, перестаёт забивать, разочарование будет иметь место.



Меня не удивляет, когда я вижу, что «Ювентус» всегда на первом месте, ведь здесь футболист работает на клуб, и, когда всё хорошо, он может показывать свой максимум на поле. В «Ювентусе» главная звезда – это сам клуб», — цитирует Виейра Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сарри оправдывается за замены Роналду. Или троллит главную звезду? Тренер высказался по поводу инцидента в матче с «Миланом».