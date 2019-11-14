В шорт-листе «Тоттенхэма» 4 игрока на замену Эриксена

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает четырёх игроков на замену полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Daily Express.

Контракт датчанина с лондонским клубом истекает следующим летом, и Эриксен может покинуть команду бесплатно, если клуб не продаст игрока в январе. Джовани Ло Чельсо, купленный в «Бетисе», должен был стать заменой для полузащитника, но на данный момент он не показывает того уровня игры, которого от него ожидает «Тоттенхэм».

Приоритетными вариантами для команды Маурисио Почеттино являются атакующий полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш и полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш. В отличие от португальца, который летом продлил контракт со «Спортингом», соглашение игрока сборной Марокко рассчитано до 2022 года.

Альтернативными вариантами лондонского клуба являются Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» и полузащитник «Сельты» Брайс Мендес.