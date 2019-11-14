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В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России

В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой
В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Футбол / Сборная России 0

Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнёрскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнёром Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдём решение», — приводит заявление концерна Deutsche Welle.

Ранее стало известно, что в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 сборная России сыграет в старой форме, несмотря на недавнее представление нового комплекта.

Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

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