Все игроки сборной России, кроме Головина, тренируются в общей группе
Сборная России приступила к подготовке к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
В настоящее время национальная команда проводит тренировку в Сочи. Практически все подопечные Станислава Черчесова занимаются в общей группе. Исключением стал лишь полузащитник Александр Головин, который продолжает работать по индивидуальной программе.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров
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