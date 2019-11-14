Все игроки сборной России, кроме Головина, тренируются в общей группе

Сборная России приступила к подготовке к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



В настоящее время национальная команда проводит тренировку в Сочи. Практически все подопечные Станислава Черчесова занимаются в общей группе. Исключением стал лишь полузащитник Александр Головин, который продолжает работать по индивидуальной программе.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.



Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров