Дешам: ситуация с Гризманном в «Барселоне» далека от катастрофической

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном и его положением в «Барселоне».
«Всё могло быть лучше, но я смотрю каждый его матч, и ситуация далека от катастрофической. Многое также зависит от позиции, на которой играет Антуан в «Барселоне». В «Атлетико» он играл на своей позиции, поэтому показывал такую статистику. Возможно, он менее решителен в каталонском клубе, чем с нами в сборной. Однако Гризманн знает, как много он значит для нашей национальной команды и как я ему доверяю», — приводит слова Дешама ESPN.
Ранее появилась информация о том, что нападающему сборной Франции тяжело адаптироваться в испанском клубе из-за отношений с Лионелем Месси, другой роли на поле и недостатком общения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.
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